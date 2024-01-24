Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской ОВА рассказали первые подробности о последствиях налета "Шахедов" на город arrow

В Одесской ОВА рассказали первые подробности о последствиях налета "Шахедов" на город

24 января 2024 22:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Одесской ОВА рассказали первые подробности о последствиях налета "Шахедов" на город
Пожарные ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одесской ОВА рассказали первые подробности налета на Одессу дронов-камикадзе Shahed. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, а также пострадали два человека.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

В Одесской ОВА рассказали о дроновой атаке на Одессу

По словам Кипера, в результате попаданий в гражданскую инфраструктуру вспыхнули пожары. Один человек получил ожоги.

В Одесской ОВА рассказали первые подробности о последствиях налета "Шахедов" на город
Пост Кипера. Источник: Telegram

"Зафиксированы возгорания. Сейчас известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщил он.

Другой пострадавший получил множественные порезы, и в настоящее время йог госпитализирован.

В Одесской ОВА рассказали первые подробности о последствиях налета "Шахедов" на город
Пост Кипера. Источник: Telegram

Вечерний обстрел Одессы 24 января — последние новости

Напомним, что сегодня в 20:49 в Одессе раздались взрывы. Сообщалось, что город атаковали иранские дроны-камикадзе Shahed, запущенные с Черного моря.

В Одессе после взрывов вспыхнул пожар
Первые минуты пожара в Одессе после взрыва Источник: Телеgram

Дополнительно после взрывов вспыхнул пожар, и появились первые кадры с мест возгорания.

Одесса
пожар
взрыв
Украина
Одесская ОГА
дрон Шахид-136
Олег Кипер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме