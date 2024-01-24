В Одесской ОВА рассказали первые подробности о последствиях налета "Шахедов" на город

Пожарные ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Одесской ОВА рассказали первые подробности налета на Одессу дронов-камикадзе Shahed. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, а также пострадали два человека.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По словам Кипера, в результате попаданий в гражданскую инфраструктуру вспыхнули пожары. Один человек получил ожоги.

Пост Кипера. Источник: Telegram

"Зафиксированы возгорания. Сейчас известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщил он.

Другой пострадавший получил множественные порезы, и в настоящее время йог госпитализирован.

Пост Кипера. Источник: Telegram

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Напомним, что сегодня в 20:49 в Одессе раздались взрывы. Сообщалось, что город атаковали иранские дроны-камикадзе Shahed, запущенные с Черного моря.

Первые минуты пожара в Одессе после взрыва Источник: Телеgram

Дополнительно после взрывов вспыхнул пожар, и появились первые кадры с мест возгорания.