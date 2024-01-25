Вражеский удар по Одессе — Труханов рассказал о последствиях прилета

Последствия атаки на Одессу 24 января. Фото: Новини.LIVE

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате атаки беспилотников на город вечером 24 января повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также в Силах обороны рассказали, сколько удалось сбить целей силам ПВО.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Труханов отметил, что в результате прилета в многоэтажку повреждены два этажа. Также обнаружили пострадавшего, он госпитализирован.

"Увидел две собаки породистые, к сожалению, погибли, а собаки у нас как члены семьи. Из этой семьи женщина находится рядом с мужчиной в больнице, она нервничает, в стрессе, ищет этих собак...", — рассказал мэр города.

Информация о количестве поврежденных квартир выясняется.

Местная жительница Алина проживает на четвертом этаже поврежденного дома, прилетело на 15-й. По словам женщины, в это время она с семьей находилась в коридоре, почувствовала сильный взрыв, вскочила и с детьми побежала из дома. Поэтому подчеркнула, что не стоит игнорировать воздушную тревогу.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что атака РФ осуществлялась на южные области с помощью шахедов. Цели летели на низкой частоте, поэтому работа ПВО была сложной.

"Траектория была достаточно привычной — из акватории Черного моря, в том числе с использованием низких высот и сложных траекторий движения в обход систем ПВО", — отметила Гуменюк.

По ее словам, один из сбитых дронов повредил многоэтажку, где вспыхнул пожар. В результате возгорания получил ожоги человек, ему оказали помощь. Еще один беспилотник повредил складское помещение мебельного предприятия, обошлось без пострадавших.

Гуменюк добавила, что силы ПВО сбили шесть целей: пять над Одесщиной и одну над Николаевщиной.

Напомним, что в Одесской ОВА рассказали первые подробности налета на Одессу дронов-камикадзе Shahed. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, а также пострадали два человека.