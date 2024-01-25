Атака на Одесу — кількість постраждалих зросла до шести осіб
Російські загарбники атакували "Шахедами" Одесу вчора ввечері, 24 січня. Станом на ранок четверга, 25 січня, кількість постраждалих зросла до шести осіб.
Про це повідомляє "Ми-Україна".
Постраждалі після атаки на Одесу
Журналіст з місця подій повідомив, що в результаті удару по Одесі кількість постраждалих зросла.
Тим часом у ДСНС показали, як ліквідували наслідки нічної атаки ударними дронами.
Рятувальники вказали, що до ліквідації наслідків було залучено 80 співробітників ДСНС на різні адреси. Вони гасили вогонь і розбирали завали. Також на місці пригод працювали психологи.
За словами спікера ДСНС Марини Аверіної, найбільша пожежа виникла у складському приміщенні меблевого магазину.
Нагадаємо, що в Одесі після вибухів спалахнула пожежа. Офіційної інформації поки що не надходило, у повітряному просторі регіону зберігається присутність дронів Shahed.
Крім того, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що внаслідок атаки безпілотників на місто увечері 24 січня пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі. Також у Силах оборони розповіли, скільки вдалося збити цілей силам ППО.
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