Атака на Одесу — кількість постраждалих зросла до шести осіб

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

Російські загарбники атакували "Шахедами" Одесу вчора ввечері, 24 січня. Станом на ранок четверга, 25 січня, кількість постраждалих зросла до шести осіб.

Про це повідомляє "Ми-Україна".

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Постраждалі після атаки на Одесу

Журналіст з місця подій повідомив, що в результаті удару по Одесі кількість постраждалих зросла.

Тим часом у ДСНС показали, як ліквідували наслідки нічної атаки ударними дронами.

Наслідки обстрілу Одеси Фото: ДСНС

Рятувальники вказали, що до ліквідації наслідків було залучено 80 співробітників ДСНС на різні адреси. Вони гасили вогонь і розбирали завали. Також на місці пригод працювали психологи.

За словами спікера ДСНС Марини Аверіної, найбільша пожежа виникла у складському приміщенні меблевого магазину.

Наслідки обстрілу Одеси Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в Одесі після вибухів спалахнула пожежа. Офіційної інформації поки що не надходило, у повітряному просторі регіону зберігається присутність дронів Shahed.

Крім того, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що внаслідок атаки безпілотників на місто увечері 24 січня пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі. Також у Силах оборони розповіли, скільки вдалося збити цілей силам ППО.