Атака на Одессу — количество пострадавших выросло до шести человек
Российские захватчики атаковали "Шахедами" Одессу вчера вечером, 24 января. По состоянию на утро четверга, 25 января, количество пострадавших возросло до шести человек.
Об этом сообщает "Ми-Україна".
Пострадавшие после атаки на Одессу
Журналист с места событий сообщил, что в результате удара по Одессе, количество пострадавших выросло.
Тем временем, в ГСЧС показали, как ликвидировали последствия ночной атаки ударными дронами.
Спасатели указали, что к ликвидации последствий было привлечено 80 сотрудников ГСЧС по разным адресам. Они тушили огонь и разбирали завалы. Также на месте происшествий работали психологи.
По словам спикера ГСЧС Марины Авериной, самый крупный пожар возник в складском помещении мебельного магазина.
Напомним, что в Одессе после взрывов вспыхнул пожар. Официальной информации пока не поступало, в воздушном пространстве региона сохраняется присутствие дронов Shahed.
Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате атаки беспилотников на город вечером 24 января повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также в Силах обороны рассказали, сколько удалось сбить целей силам ПВО.
Читайте Новини.LIVE!