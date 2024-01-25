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Атака на Одессу — количество пострадавших выросло до шести человек

25 января 2024 09:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака на Одессу — количество пострадавших выросло до шести человек
Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские захватчики атаковали "Шахедами" Одессу вчера вечером, 24 января. По состоянию на утро четверга, 25 января, количество пострадавших возросло до шести человек.

Об этом сообщает "Ми-Україна".

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Журналист с места событий сообщил, что в результате удара по Одессе, количество пострадавших выросло.

Тем временем, в ГСЧС показали, как ликвидировали последствия ночной атаки ударными дронами.

Последствия обстрела Одессы
Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

Спасатели указали, что к ликвидации последствий было привлечено 80 сотрудников ГСЧС по разным адресам. Они тушили огонь и разбирали завалы. Также на месте происшествий работали психологи.

По словам спикера ГСЧС Марины Авериной, самый крупный пожар возник в складском помещении мебельного магазина.

Последствия обстрела Одессы
Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

Напомним, что в Одессе после взрывов вспыхнул пожар. Официальной информации пока не поступало, в воздушном пространстве региона сохраняется присутствие дронов Shahed.

Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате атаки беспилотников на город вечером 24 января повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также в Силах обороны рассказали, сколько удалось сбить целей силам ПВО.

Одесса
пожар
ГСЧС
обстрелы
дроны
Россия
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жертвы

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