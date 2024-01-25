Атака на Одессу — количество пострадавших выросло до шести человек

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

Российские захватчики атаковали "Шахедами" Одессу вчера вечером, 24 января. По состоянию на утро четверга, 25 января, количество пострадавших возросло до шести человек.

Об этом сообщает "Ми-Україна".

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Журналист с места событий сообщил, что в результате удара по Одессе, количество пострадавших выросло.

Тем временем, в ГСЧС показали, как ликвидировали последствия ночной атаки ударными дронами.

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

Спасатели указали, что к ликвидации последствий было привлечено 80 сотрудников ГСЧС по разным адресам. Они тушили огонь и разбирали завалы. Также на месте происшествий работали психологи.

По словам спикера ГСЧС Марины Авериной, самый крупный пожар возник в складском помещении мебельного магазина.

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

Напомним, что в Одессе после взрывов вспыхнул пожар. Официальной информации пока не поступало, в воздушном пространстве региона сохраняется присутствие дронов Shahed.

Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате атаки беспилотников на город вечером 24 января повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также в Силах обороны рассказали, сколько удалось сбить целей силам ПВО.