Военные рассказали, сколько уничтожили дронов прошлой ночью над Одесчиной

Место попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 января оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Основной удар пришелся на областной центр, где дроны попали в жилые дома.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, враг заходил с акватории моря на низких высотах и прибегал к сложным маневрированиям. А перерыв между тревогами составил всего 15 минут.

Сколько целей уничтожили

В Одесской области — 10 дронов-камикадзе;

на Николаевщине — 1 вражеский дрон.

Что известно о попадании

Военные сообщали о падении БпЛА в Хаджибейском и Приморском районах города. Были повреждены десятки квартир, а в соседних домах ударной волной выбило окна. Кроме того, разрушения подверглись складскому помещению.

"Враг — коварный террорист, не отказывающийся от уничтожения гражданского населения и инфраструктуры. Не пренебрегайте собственной безопасностью, ориентируйтесь на сообщения об угрозах, переходите вовремя в укрытие! Это спасет вам жизнь", — отмечают военные.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 25 января, количество пострадавших от дронового удара по Одессе выросло до шести человек.

Также мы сообщали, что около 20:50 24 января в Одессе раздались взрывы. Сообщалось, что город атаковали иранские дроны-камикадзе Shahed, запущенные с Черного моря.