В Одесі підріжуть дерева за 1 млн грн

Працівник "Міськзелентресту" пиляє гілку. Фото: КП "Міськзелентрест"

Комунальне підприємство "Міськзелентрест" оголосило тендер на послуги з видалення та обрізки пошкоджених дерев і гілок в Одесі. За це готові заплатити 1 млн грн. Раніше такими роботами займалися здебільшого працівники самого КП.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що відомо про роботи

Згідно з тендерною документацією, йдеться про обрізку 240 кубометрів гілок і пошкоджених дерев. Аукціон запланований на 19 листопада. Самі роботи мають бути виконані до кінця року.

Інші дорогі тендери на Одещині

В Одесі оголосили тендер на відновлення будинку на проспекті Шевченка, 8В. Він постраждав від дронової атаки росіян 24 січня поточного року. На роботи виділили майже 46 млн грн, а завершити їх мають до кінця наступного року.

Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області оголосила тендер на додаткові роботи з ремонту дев'ятиповерхового будинку в Сергіївці. Він був пошкоджений російськими ударами 1 липня 2022 року. Очікувана вартість робіт становить майже 46 млн грн.