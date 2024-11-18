В Одессе подрежут деревья за 1 млн грн

Работник "Горзелентреста" пилит ветку. Фото: КП "Горзелентрест"

Коммунальное предприятие "Горзелентрест" объявило тендер на услуги по удалению и обрезке поврежденных деревьев и веток в Одессе. За это готовы заплатить 1 млн грн. Раньше такими работами занимались в основном работники самого КП.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что известно о работах

Согласно тендерной документации, речь идет об обрезке 240 кубометров ветвей и поврежденных деревьев. Аукцион намечен на 19 ноября. Сами работы должны быть проделаны до конца года.

Другие дорогие тендеры в Одесской области

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