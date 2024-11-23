Аукцион на ремонт дороги М-05 Киев-Одесса

Габаритно-весовой комплекс. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры

В Одесской области объявили тендер на ремонт с восстановлением места осуществления габаритно-весового контроля. На работы выделено почти 45 миллионов гривен, а завершить их должны до конца 2025 года.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Сообщения о проведении тендера Фото: скриншот

Больше о тендере

Старт аукциона для выбора подрядчика назначен на 29 ноября. Работы предусматривают восстановление места для габаритно-весового контроля на км 452+811 дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев-Одесса в Одесской области. Стоимость контракта составляет почти 45 млн грн, а срок завершения работ — до конца 2025 года.

Что планируют сделать

В рамках проекта планируется демонтаж старых конструкций, монтаж новых элементов и обновление дождевых каналов и кабельных сетей.

Место, где появится комплекс Фото: google.maps

Напомним, государственное учреждение "Измаильский следственный изолятор" объявило тендер на установку на крыше здания солнечной электростанции.