В Одеському СІЗО встановлять сонячні батареї за 2 млн

Чоловік за ґратами. Фото: ілюстративне/freepik

Державна установа "Ізмаїльський слідчий ізолятор" оголосила тендер на встановлення на даху будівлі сонячної електростанції. За це готові заплатити 2,2 млн грн. Аукціон призначили на 29 листопада.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

Читайте також:

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Що робитимуть

Тендерна документація передбачає реконструкцію частини покрівлі СІЗО площею 433 кв. м. Там змонтують гібридну сонячну електростанцію із системою накопичення. Це дозволить безперебійно живити електроприймачі на території закладу. Виконати роботи необхідно до 25 грудня.

Інші дорогі тендери на Одещині

До кінця року в Одесі мають відремонтувати Валіховський корпус літери "М" міської інфекційної лікарні. Вартість робіт оцінили у 148,6 млн грн. Журналісти-розслідувачі стверджують, що ціни на будматеріали завищили вдвічі.

Також в Одесі заплатять 936 тис. грн за спилювання аварійних дерев на трьох кладовищах міста.