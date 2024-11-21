В Одесі вдвічі завищили ціну ремонту інфекційної лікарні

Ремонт інфекційної лікарні в Одесі. Фото: Одеська міськрада

В Одесі до кінця наступного року мають відремонтувати Валіховський корпус літери "М" міської інфекційної лікарні. Роботи здійснює консорціум "Авіс". За даними журналістів, вартість ремонту завищили майже вдвічі.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші".

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Що робитимуть

Згідно з тендерною документацією, заплановані масштабні роботи. Зокрема, йдеться про реставрацію підлоги, стін, перекриттів і приямків, а також мурування стін. Крім того, підрядник має облаштувати сходи та пандус, встановити ліфти, вентиляцію й пожежну сигналізацію, провести водопровід, каналізацію та блискавкозахист.

За роботи консорціуму "Авіс" заплатять 148,6 млн грн. Гроші виділять з позики Європейського інвестиційного банку за проєктом "Програма для відновлення України". З місцевого бюджету покриють тільки ПДВ.

Зависокі ціни

Розслідувачі підрахували, що у підсумковій відомості найбільша сума припадає на керамічну плитку для стін. За кв. м покриття мерія платить 1,6 тис. грн. Втім, журналісти зазначають, що ринкова ціна майже на 30% дешевша. Ще більший розрив у цінах на дерев'яні двері. Різниця між вартістю у тендері та на ринку становить 84%. Розслідувачі стверджують, що вдвічі менше можна було заплатити також за мінераловатні плити й клійку суміш.

При цьому витрати на зарплату робітників, навпаки, занизили. Якщо середній заробіток у будівництві в Одесі становить 23 тис. грн, то у кошторисі робіт враховано лише 13,7 тис. грн.

Хто підрядник

Консорціум "Авіс" утворений двома одеськими фірмами, "СК Автострой" та "Інж-Строй". Перша з них певний час входила до групи RDS разом з компанією "Ростдорстрой", яку називають близькою до мера Одеси Геннадія Труханова.

Зазначимо, що консорціум отримав підряд без конкуренції.

Нагадаємо, в Одеській області запобігли розтраті 800 млн грн на ремонті доріг. Також у Києві виник скандал навколо ремонту мосту за 440 млн грн.