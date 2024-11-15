На Одещині розірвали сумнівні договори на ремонт доріг на 800 млн грн

Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області уклали три договори на ремонт доріг. Але роботи так і не розпочалися. Завдяки втручанню правоохоронців вдалося запобігти безпідставному витрачанню бюджетних коштів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Сумнівні договори

Прокуратура заявила три позови до Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області та компаній-підрядників про припинення договорів на загальну суму у майже 800 млн грн. Ці договори уклали ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Фірми-підрядники мали реконструювати дорогу державного значення М-28 на об’їзді Одеси на суму понад 100 млн грн, а також відремонтувати дороги на автомобільному маршруті Т-16-15 на території Роздільнянського та Березівського районів на суму майже 700 млн грн.

Як виявилося, з 2021 року роботи за договорами так і не розпочалися. Більш того, з'ясувалося, що угоди уклали без забезпечення джерел фінансування та відповідних бюджетних асигнувань. Проте, протягом останніх 3 років вони безпідставно продовжувались сторонами.

У ході судового розгляду сторони розірвали договори ремонтів доріг за усіма об’єктами.

Інші дорогі тендери на Одещині

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради оголосило тендер на створення у місті автоматизованої системи централізованого оповіщення. Підряднику готові заплатити 8,4 млн грн.

Також в Ізмаїлі доплатять понад 1 млн грн за ремонт укриття Дунайського інституту Одеської морської академії. Загальна вартість робіт складає 3,8 млн грн. Підрядник фігурує одразу у двох кримінальних провадженнях.