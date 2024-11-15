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Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

15 ноября 2024 13:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области разорвали сомнительные договоры на ремонт дорог на 800 млн грн
Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области заключено три договора на ремонт дорог. Но работы так и не начались. Благодаря вмешательству правоохранителей удалось предотвратить безосновательное расходование бюджетных средств.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Сомнительные договоры

Прокуратура заявила три иска в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области и компании-подрядчики о прекращении договоров на общую сумму почти в 800 млн грн. Эти договоры были заключены еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Фирмы-подрядчики должны реконструировать дорогу государственного значения М-28 на объезде Одессы на сумму более 100 млн грн, а также отремонтировать дороги на автомобильном маршруте Т-16-15 на территории Раздельнянского и Березовского районов на сумму почти 700 млн грн.

Как выяснилось, с 2021 года работы по договорам так и не начались. Более того, выяснилось, что соглашения заключили без обеспечения источников финансирования и соответствующих бюджетных ассигнований. Однако в течение последних 3 лет они безосновательно продолжались сторонами.

В ходе судебного разбирательства стороны разорвали договоры ремонтов дорог по всем объектам.

Другие дорогие тендеры в Одесской области

Управление капитального строительства Измаильского городского совета объявило тендер на создание в городе автоматизированной системы централизованного оповещения. Подрядчику готовы заплатить 8,4 млн грн.

Также в Измаиле доплатят более 1 млн грн за ремонт укрытия Дунайского института Одесской морской академии. Общая стоимость работ составляет 3,8 млн. грн. Подрядчик фигурирует сразу в двух уголовных производствах.

ремонт тендер дороги Одесская область Одесская ОГА

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