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Одеську інфекційну лікарню все ж таки відремонтують — скільки це буде коштувати

8 травня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеську інфекційну лікарню все ж таки відремонтують — скільки це буде коштувати
В Одесі планують відремонтувати будівлю інфекційної лікарні. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі знову оголосили тендер на ремонт корпусу міської інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера 5/7. Цього разу на роботи планують виділити майже 150 мільйонів гривень. 

Про це  Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Закупівлю на ремонтно-реставраційні внутрішні оздоблювальні роботи Валіховського корпусу літери "М", який є частиною КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня" оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 24 травня, цього ж дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 148 635 100 грн.

Що мають зробити

Загалом у списку вказано понад 1 000 різних видів робіт. Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують виконати:

  • демонтажні роботи;
  • армування та посилення конструкцій;
  • улаштування підлоги:  проведення тепло- та гідроізоляції, вирівнювання поверхонь, встановлення пандусів;
  • ремонт дверних та віконнів прорізів;
  • ремонт вентиляції, трубопроводу та системи опалення;
  • ремонт сходів, монтаж ліфтів;
  • встановлення пожежної сигналізації;
  • зовнішнє оздоблення будівлі;
  • закупівля меблів.

Ремонт одеських лікарнь

Нагадаємо, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради наприкінці квітня оголосило тендер на капітальний ремонт будівлі літери "Н" КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня". Вартість робіт оцінили у понад 54 мільйона гривень. 

Також ми писали, що в Одесі планують провести коригування документації щодо капітального ремонту будівлі Міської клінічної лікарні №8, розташованої по вулиці Фонтанська дорога, 110. На це готові витратити понад 7 мільйонів гривень, проте зазначимо, що така закупівля оголошена вже вдруге.

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