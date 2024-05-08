Одесскую инфекционную больницу все же отремонтируют — сколько это будет стоить

В Одессе планируется отремонтировать здание инфекционной больницы. Фото: google maps

В Одессе снова объявили тендер на ремонт корпуса городской инфекционной больницы, расположенной по улице Пастера, 5/7. В этот раз на работы планируют выделить около 150 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Закупку на ремонтно-реставрационные внутренние отделочные работы Валиховского корпуса буквы "М", который является частью КУ "Городская клиническая инфекционная больница", объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 24 мая, в этот же день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 148 635 100 грн.

Что должны сделать

В списке указано более 1000 различных видов работ. Согласно техническому заданию, в рамках проекта планируют выполнить:

демонтажные работы;

армирование и усиление конструкций;

устройство полов: проведение тепло- и гидроизоляции, выравнивание поверхностей, установка пандусов;

ремонт дверных и оконных проемов;

ремонт вентиляции, трубопровода и системы отопления;

ремонт лестниц, монтаж лифтов;

установление пожарной сигнализации;

наружную отделку здания;

закупку мебели.

Ремонт одесских больниц

Напомним, что Управление капитального строительства Одесского городского совета в конце апреля объявило тендер на капитальный ремонт здания буквы "Н" КУ "Городская клиническая инфекционная больница". Стоимость работ оценили более чем в 54 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе планируют провести корректировку документации по капитальному ремонту здания Городской клинической больницы №8, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На это готовы потратить более 7 миллионов гривен, однако отметим, что такая закупка объявлена уже второй раз.