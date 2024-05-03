В Одесі все ніяк не відремонтують міську лікарню — черговий тендер на документацію
В Одесі планують провести коригування документації щодо капітального ремонту будівлі Міської клінічної лікарні №8, розташованої по вулиці Фонтанська дорога, 110. На це готові витратити понад 7 мільйонів гривень, проте зазначимо, що така закупівля оголошена вже вдруге.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 18 травня, а 20 травня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до кінця поточного року. Загальна сума закупівлі — 7 700 500 гривень.
Ремонт міської лікарні
Зазначимо, що завдання щодо проведення капітального ремонту було затверджено у 2022 році. На той час не роботу було виділено 24 581 104 гривень, проте виконано робіт на суму 16 389 818 гривень. Тендер на коригування документації вже оголошувався неодноразово, останньо — у квітні цього року. Проте торги не відбулись.
Що планують зробити
Всього у списку вказано понад 1 000 різних видів робіт. Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують виконати:
- демонтажні роботи;
- облаштування стін та перегородок;
- встановлення металевих перемичок;
- капітальний ремонт покрівлі;
- встановлення пластикових вікон та дверних блоків;
- улаштування балконів;
- улаштування підлоги: проведення теплоізоляції, вирівнювання поверхонь, встановлення пандусів;
- ремонт сходів;
- зовнішнє оздоблення будівлі.
Інші тендери на Одещині
Раніше ми писали, що в Одесі продовжують відновлювати будівлі медичних закладів. Так, планують провести реставрацію корпусу Міської клінічної інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера 5/7. На ремонтні роботи готові витратити понад 50 млн грн.
Також ми повідомляли, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 млн грн.
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