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В Одесі все ніяк не відремонтують міську лікарню — черговий тендер на документацію

3 травня 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі все ніяк не відремонтують міську лікарню — черговий тендер на документацію
Міська клінічна лікарня №08. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі планують провести коригування документації щодо капітального ремонту будівлі Міської клінічної лікарні №8, розташованої по вулиці Фонтанська дорога, 110. На це готові витратити понад 7 мільйонів гривень, проте зазначимо, що така закупівля оголошена вже вдруге.  

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 18 травня, а 20 травня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до кінця поточного року. Загальна сума закупівлі —  7 700 500 гривень.

Ремонт міської лікарні

Зазначимо, що завдання щодо проведення капітального ремонту було затверджено у 2022 році. На той час не роботу було виділено 24 581 104 гривень, проте виконано робіт на суму 16 389 818 гривень. Тендер на коригування документації вже оголошувався неодноразово, останньо — у квітні цього року. Проте торги не відбулись. 

Минулий аукціон на коригування на 7 мільйонів
Оголошення про минулий аукціон. Фото: скриншот
Аукціон на 7 мільйонів не відбувся
Деталі аукціону, що не відбувся. Фото: скриншот

Що планують зробити

Всього у списку вказано понад 1 000 різних видів робіт. Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують виконати:

  • демонтажні роботи;
  • облаштування стін та перегородок;
  • встановлення металевих перемичок;
  • капітальний ремонт покрівлі;
  • встановлення пластикових вікон та дверних блоків;
  • улаштування балконів;
  • улаштування підлоги:  проведення теплоізоляції, вирівнювання поверхонь, встановлення пандусів;
  • ремонт сходів;
  • зовнішнє оздоблення будівлі.

Інші тендери на Одещині

Раніше ми писали, що в Одесі продовжують відновлювати будівлі медичних закладів. Так, планують провести реставрацію корпусу Міської клінічної інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера 5/7. На ремонтні роботи готові витратити понад 50 млн грн.

Також ми повідомляли, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 млн грн. 

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