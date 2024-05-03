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В Одессе все никак не отремонтируют городскую больницу — очередной тендер на документацию

3 мая 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе все никак не отремонтируют городскую больницу — очередной тендер на документацию
Городская клиническая больница №08. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе планируют провести корректировку документации по капитальному ремонту здания Городской клинической больницы №8, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На это готовы потратить более 7 миллионов гривен, однако отметим, что такая закупка объявлена уже во второй раз.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку объявило управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 18 мая, а 20 мая будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца текущего года. Общая сумма закупки – 7 700 500 гривен.

Ремонт городской больницы

Отметим, что задача проведения капитального ремонта была утверждена в 2022 году. В то время на работу было выделено 24 581 104 гривен, однако выполнено работ на сумму 16 389 818 гривен. Тендер на корректировку документации уже объявлялся неоднократно, последний — в апреле этого года. Однако торги не прошли.

Прошлый аукцион на корректировку на 7 миллионов
Объявление о прошедшем аукционе. Фото: скриншот
Аукцион на 7 миллионов не состоялся
Детали несостоявшегося аукциона. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Всего в списке указано более 1000 различных видов работ. Согласно техническому заданию, в рамках проекта планируют выполнить:

  • демонтажные работы;
  • обустройство стен и перегородок;
  • установка металлических перемычек;
  • капитальный ремонт кровли;
  • установка пластиковых окон и дверных блоков;
  • устройство балконов;
  • устройство полов: проведение теплоизоляции, выравнивание поверхностей, установка пандусов;
  • ремонт лестницы;
  • наружная отделка здания.

Другие тендеры в Одесской области

Ранее мы писали, что в Одессе продолжают восстанавливать постройки медицинских учреждений. Так, планируют провести реставрацию корпуса Городской клинической инфекционной больницы, расположенного по улице Пастера 5/7. На ремонтные работы готовы потратить более 50 млн. грн.

Также мы сообщали, что в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу №01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 млн. грн.

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