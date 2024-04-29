В Одесі планується капітальний ремонт будівлі міської лікарні за понад 50 мільйонів — Prozorro

В Одесі планують відремонтувати будівлю інфекційної лікарні. Фото: google maps

В Одесі продовжують відновлювати будівлі медичних закладів. Так, планують провести реставрацію корпусу Міської клінічної інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера 5/7. На ремонтні роботи готові витратити понад 50 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 8 травня, а наступного дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до 30 червня 2025 року. Загальна сума закупівлі — 54 572 100 грн.

Що планують зробити

Відомо, що це буде капітальний ремонт будівлі літери "Н". Всього у списку вказано понад 1 000 різних видів робіт. Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують виконати:

демонтажні роботи;

облаштування стін та перегородок;

встановлення металевих перемичок;

капітальний ремонт покрівлі;

встановлення пластикових вікон та дверних блоків;

улаштування балконів;

улаштування підлоги: проведення теплоізоляції, вирівнювання поверхонь, встановлення пандусів;

ремонт сходів;

зовнішнє оздоблення будівлі.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 млн грн.



Також ми писали, що в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн.