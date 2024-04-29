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В Одесі планується капітальний ремонт будівлі міської лікарні за понад 50 мільйонів — Prozorro

29 квітня 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі планується капітальний ремонт будівлі міської лікарні за понад 50 мільйонів — Prozorro
В Одесі планують відремонтувати будівлю інфекційної лікарні. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі продовжують відновлювати будівлі медичних закладів. Так, планують провести реставрацію корпусу Міської клінічної інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера 5/7. На ремонтні роботи готові витратити понад 50 млн грн. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 8 травня, а наступного дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до 30 червня 2025 року. Загальна сума закупівлі — 54 572 100 грн.

Що планують зробити

Відомо, що це буде капітальний ремонт будівлі літери "Н". Всього у списку вказано понад 1 000 різних видів робіт. Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують виконати:

  • демонтажні роботи;
  • облаштування стін та перегородок;
  • встановлення металевих перемичок;
  • капітальний ремонт покрівлі;
  • встановлення пластикових вікон та дверних блоків;
  • улаштування балконів;
  • улаштування підлоги:  проведення теплоізоляції, вирівнювання поверхонь, встановлення пандусів;
  • ремонт сходів;
  • зовнішнє оздоблення будівлі.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 млн грн. 

Також ми писали, що в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн. 

Одеса
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лікарні
Одеська ОДА
Новини Одеси
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