В Одессе планируется капитальный ремонт здания городской больницы за более 50 миллионов — Prozorro
В Одессе продолжают восстанавливать здания медицинских заведений. Так, планируют провести реставрацию корпуса Городской клинической инфекционной больницы, расположенного по улице Пастера 5/7. На ремонтные работы готовы потратить более 50 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Закупку объявило управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 8 мая, а на следующий день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть выполнены по 30 июня 2025 года. Общая сумма закупки — 54 572 100 грн.
Что планируют сделать
Известно, что это будет капитальный ремонт здания буквы "Н". Всего в списке указано более 1 000 различных видов работ. Согласно техническому заданию, в рамках проекта планируют выполнить:
- демонтажные работы;
- обустройство стен и перегородок;
- установка металлических перемычек;
- капитальный ремонт кровли;
- установка пластиковых окон и дверных блоков;
- устройство балконов;
- устройство полов: проведение теплоизоляции, выравнивание поверхностей, установка пандусов;
- ремонт лестницы;
- наружная отделка здания.
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Напомним, что в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу №01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 млн грн.
Также мы писали, что в поселке Авангард Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.
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