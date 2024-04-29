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В Одессе планируется капитальный ремонт здания городской больницы за более 50 миллионов — Prozorro

29 апреля 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе планируется капитальный ремонт здания городской больницы за более 50 миллионов — Prozorro
В Одессе планируется отремонтировать здание инфекционной больницы. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе продолжают восстанавливать здания медицинских заведений. Так, планируют провести реставрацию корпуса Городской клинической инфекционной больницы, расположенного по улице Пастера 5/7. На ремонтные работы готовы потратить более 50 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку объявило управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 8 мая, а на следующий день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть выполнены по 30 июня 2025 года. Общая сумма закупки — 54 572 100 грн.

Что планируют сделать

Известно, что это будет капитальный ремонт здания буквы "Н". Всего в списке указано более 1 000 различных видов работ. Согласно техническому заданию, в рамках проекта планируют выполнить:

  • демонтажные работы;
  • обустройство стен и перегородок;
  • установка металлических перемычек;
  • капитальный ремонт кровли;
  • установка пластиковых окон и дверных блоков;
  • устройство балконов;
  • устройство полов: проведение теплоизоляции, выравнивание поверхностей, установка пандусов;
  • ремонт лестницы;
  • наружная отделка здания.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, что в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу №01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 млн грн.

Также мы писали, что в поселке Авангард Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Одесса
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Одесская ОГА
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