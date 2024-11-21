В Одессе вдвое завысили цену ремонта инфекционной больницы

Ремонт инфекционной больницы в Одессе. Фото: Одесский горсовет

В Одессе до конца следующего года должны отремонтировать Валиховский корпус буквы "М" городской инфекционной больницы. Работы осуществляет консорциум "Авис". По данным журналистов, стоимость ремонта была завышена почти вдвое.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

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Что будут делать

Согласно тендерной документации, запланированы масштабные работы. В частности, речь идет о реставрации полов, стен, перекрытий и приямков, а также кладке стен. Кроме того, подрядчик должен обустроить лестницу и пандус, установить лифты, вентиляцию и пожарную сигнализацию, провести водопровод, канализацию и молниезащиту.

За работы консорциума "Авис" заплатят 148,6 млн грн. Деньги выделят по ссуде Европейского инвестиционного банка по проекту "Программа для восстановления Украины". Из местного бюджета возместят только НДС.

Высокие цены

Расследователи подсчитали, что в итоговой ведомости самая большая сумма приходится на керамическую плитку для стен. За кв. м покрытия мэрия платит 1,6 тыс. грн. Впрочем, журналисты отмечают, что рыночная цена почти на 30% дешевле. Еще больший разрыв в ценах на деревянную дверь. Разница между стоимостью в тендере и рынке составляет 84%. Расследователи утверждают, что вдвое меньше можно было заплатить также за минераловатные плиты и клеящую смесь.

При этом затраты на зарплату рабочих, наоборот, занизили. Если средний заработок по строительству в Одессе составляет 23 тыс. грн, то в смете работ учтено всего 13,7 тыс. грн.

Кто подрядчик

Консорциум "Авис" образован двумя одесскими фирмами, "СК Автострой" и "Инж-Строй". Первая из них некоторое время входила в группу RDS вместе с компанией "Ростдорстрой", которую называют близкой к мэру Одессы Геннадию Труханову.

Консорциум получил подряд без конкуренции.

Напомним, в Одесской области предотвращена растрата 800 млн грн на ремонт дорог. Также в Киеве возник скандал вокруг ремонта моста за 440 млн грн.