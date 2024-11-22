В Одесском СИЗО установят солнечные батареи за 2 млн

Человек за решеткой. Фото: иллюстративное/freepik

Государственное учреждение "Измаильский следственный изолятор" объявило тендер на установку на крыше здания солнечной электростанции. За это готовы заплатить 2,2 млн. грн. Аукцион был назначен на 29 ноября.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

Читайте также:

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Что будут делать

Тендерная документация предусматривает реконструкцию части кровли СИЗО площадью 433 кв. м. Там смонтируют гибридную солнечную электростанцию с системой скопления. Это позволит бесперебойно питать электроприемники на территории заведения. Выполнить работу необходимо до 25 декабря.

Другие дорогие тендеры в Одесской области

До конца года в Одессе должны отремонтировать Валиховский корпус буквы "М" городской инфекционной больницы. Стоимость работ оценили в 148,6 млн. грн. Журналисты-расследователи утверждают, что цены на стройматериалы завысили вдвое.

Также в Одессе заплатят 936 тыс. грн. за спиление аварийных деревьев на трех кладбищах города.