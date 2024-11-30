Солодощі для дітей: на Одещині закуплять на 700 тис. грн подарунків

Жінка з дитиною вибирає цукерки. Фото ілюстративне: УНІАН

Усатівська сільська рада, що на Одещині, оголосила тендер на закупівлю дитячих солодощів на новорічні свята. На цукерки хочуть витратити 700 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про закупівлю новорічних подарунків

Усатівська сільська рада Одеського району Одеської області планує купити солодощі, які містять какао, шоколад та цукрові кондитерські вироби. Зазначимо, що витратити на них хочуть 700 000 гривень з місцевого бюджету. Строк постачання товарів до 12 грудня. Кількість пакунків і загальна вага не уточнюється.

Цукерки для новорічних подарунків

Згідно з документами, всього планують купити 2 800 штук цукерок. Подарунки мають бути упаковані в картонні коробки й важити 700 грамів кожен. Також в пакунку буде до 25 видів різних цукерок.

Вимоги до закупівлі. Фото: скриншот

Нагадаємо, Управління освіти, молоді, спорту та культури виконкому Березівської міськради планує заплатити 595,9 тис. грн за новорічні подарунки. Окрім цього, ми писали, що КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" на 936 тис. грн хоче "напилити" дерев на одеських кладовищах.