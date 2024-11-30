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Село на Одещині планує купити солодощів на 700 тис. грн

30 листопада 2024 11:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Солодощі для дітей: на Одещині закуплять на 700 тис. грн подарунків
Жінка з дитиною вибирає цукерки. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Усатівська сільська рада, що на Одещині, оголосила тендер на закупівлю дитячих солодощів на новорічні свята. На цукерки хочуть витратити 700 тисяч гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про закупівлю новорічних подарунків

Усатівська сільська рада Одеського району Одеської області планує купити солодощі, які містять какао, шоколад та цукрові кондитерські вироби. Зазначимо, що витратити на них хочуть 700 000 гривень  з місцевого бюджету. Строк постачання товарів до 12 грудня. Кількість пакунків і загальна вага не уточнюється.

Цукерки для новорічних подарунків

Згідно з документами, всього планують купити 2 800 штук цукерок. Подарунки мають бути упаковані в картонні коробки й важити 700 грамів кожен. Також в пакунку буде до 25 видів різних цукерок. 

Село на Одещині планує купити солодощів на 700 тис. грн - фото 2
Вимоги до закупівлі. Фото: скриншот

Нагадаємо, Управління освіти, молоді, спорту та культури виконкому Березівської міськради планує заплатити 595,9 тис. грн за новорічні подарунки. Окрім цього, ми писали, що КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" на 936 тис. грн хоче "напилити" дерев на одеських кладовищах

Одеса солодощі Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси цукерки

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11:20 Село на Одещині планує купити солодощів на 700 тис. грн

11:12 Дітям і пенсіонерам — як отримати 1000 грн від Зеленського

11:00 Сирський привітав військових з Днем радіотехнічних військ

10:46 На Львівщині сталася смертельна ДТП — чому водія не покарав суд

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

10:45 На Одещині чоловік з ножем побив жінку та відібрав автівку

10:31 На трьох КПП фіксують черги — де водіям доведеться чекати

10:27 В Україні зросла кількість пологів серед підлітків, — професорка

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