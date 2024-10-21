В Одеській області чиновники купують цукерки за пів мільйона гривень

Шоколадні цукерки у коробці. Фото: ілюстративне/freepik

Управління освіти, молоді, спорту та культури виконкому Березівської міськради оголосило тендер на закупівлю наборів цукерок. Йдеться про солодощі, які роздаватимуть школярам до Нового року. За них відомство готове заплатити 595,9 тис. грн.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що купують

Йдеться про два набори цукерок — 1515 штук у першому і 450 штук у другому. Згідно з тендерною документацією, переважно це цукерки "Рошен", а також "Конті", "АВК" і "Лукас". Отримати їх установа має до 29 листопада.

Сам аукціон відбудеться 28 жовтня. Зазначимо, що вже на рівні підготовки виявили незначні порушення. З'ясувалося, що замовник неправильно вказав номенклатуру товару.

Нагадаємо, на Одещині побудують укриття в дитячому садку за понад 75 млн грн. Здати його мають до 1 вересня 2027 року.

Також в Одесі нарешті завершили ремонт Деволанівського узвозу. Роботи тривали майже три роки і коштували міському бюджету близько 200 млн грн.