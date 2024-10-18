В Одесі нарешті завершили ремонтувати Деволанівський узвіз

Ремонт на Деволанівському узвозі. Фото: Одеська мерія

В Одесі нарешті завершили роботи з ремонту Деволанівського узвозу. Там уклали бруківку на дорозі й заасфальтували тротуар.

Про це повідомляє видання "Думська".

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Що відомо про ремонт Деволанівського узвозу

Деволанівський узвіз перетворився на руїни у середині 2000-х років і тривалий час був відомий у місті як "канава". Про наміри його реконструювати міська влада заявила у 2020 році. Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на суму понад 196 млн грн.

Але у вересні 2022 року управління капітального будівництва Одеської міськради та компанія-підрядник "Ростдорстрой"розірвали договір на капремонт вулиці через воєнний стан та неможливість виконати роботи. Як зазначено на сторінці тендеру в Prozorro, роботи виконали на 157 млн грн. У жовтні 2022 року міськрада знову оголосила тендер на капремонт Деволанівського узвозу. Роботи оцінили у понад 61 млн грн, угоду підписали з тим самим підрядником.

У листопаді 2023 року мерія оголосила третій тендер — на ремонт поверхневого водовідведення з відновленням дорожнього покриття. Вже в цьому році на роботи додатково виділили ще понад 15 млн.

Більше про роботи на Деволанівському узвозі читайте у нашому матеріалі.

Також на Одещині оголосили тендер на ремонт каналізації за 80 млн грн.