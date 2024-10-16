В Арцизі витратять 80 млн грн на ремонт каналізації

Робітник заглядає у каналізаційний люк. Фото: ілюстративне/Вечірній Київ

Арцизька міська рада уклала договір на реконструкцію очисних каналізаційних споруд повної біологічної очистки з фірмою "Кортакоз". Підряднику заплатять 79,8 млн грн. Ці роботи мали виконати ще декілька років тому, але на заваді стало повномасштабне вторгнення РФ.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з платформи Prozorro.

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Що зроблять

Згідно з тендерною документацію, підрядник має відремонтувати приймальну камеру та інше обладнання очисних споруд. Також у проєкті передбачено облаштування зовнішніх технологічних мереж, решіток, будівництво виробничої будівлі й благоустрій території. Всі роботи мають бути виконані до 31 серпня 2026 року.

Переможець тендеру — фірма "Кортакоз" — зареєстрована у місті Здолбунів Рівненської області.

Історія питання

Очисні споруди в Арцизі почали реконструювати ще у 2002 році. Але їх так і не ввели в експлуатацію, тому весь цей час вони фактично не працювали. Через це на в'їзді у місто зі сторони Одеси постійно відчувався сильний сморід, а нечистоти забруднювали річки й заливали землі сусідніх громад. У 2022 році у місті розробили проєктно-кошторисну документацію очисних споруд, але на саме будівництво не вистачало коштів. Арциз подавав заявку на участь у загальнодержавній програмі "Питна вода України", однак вона не була реалізована через повномасштабне російське вторгнення.

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