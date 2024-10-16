В Арцизе потратят 80 млн грн на ремонт канализации

Рабочий заглядывает в канализационный люк. Фото: иллюстративное/Вечерний Киев

Арцизский городской совет заключил договор на реконструкцию очистных канализационных сооружений полной биологической очистки с фирмой "Кортакоз". Подрядчику заплатят 79,8 млн. грн. Эти работы должны были выполнить еще несколько лет назад, но помешало полномасштабное вторжение РФ.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с платформы Prozorro.

Читайте также:

Что сделают

Согласно тендерной документации, подрядчик должен отремонтировать приемную камеру и другое оборудование очистных сооружений. Также в проекте предусмотрено обустройство внешних технологических сетей, решеток, строительство производственного здания и благоустройство территории. Все работы должны быть выполнены по 31 августа 2026 года.

Победитель тендера — фирма "Кортакоз" — зарегистрирована в городе Здолбунов Ровенской области.

История вопроса

Очистные постройки в Арцизе начали реконструировать еще в 2002 году. Но их так и не ввели в эксплуатацию, потому все это время они фактически не работали. Поэтому на въезде в город со стороны Одессы постоянно чувствовалась сильная вонь, а нечистоты загрязняли реки и заливали земли соседних общин. В 2022 году в городе разработали проектно-сметную документацию очистных сооружений, но на строительство не хватало средств. Арциз подавал заявку на участие в общегосударственной программе "Питьевая вода Украины", однако она не была реализована из-за полномасштабного российского вторжения.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" произошел прорыв на городской сети водоснабжения.

Также в Украине могут измениться тарифы на воду.