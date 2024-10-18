В Одессе наконец-то завершили ремонтировать Деволановский спуск

Ремонт на Деволановском спуске. Фото: Одесская мэрия

В Одессе наконец-то завершили работы по ремонту Деволановского спуска. Там уложили мостовую на дороге и заасфальтировали тротуар.

Об этом сообщает издание "Думская".

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Что известно о ремонте Деволановского спуска

Деволановский спуск превратился в руины в середине 2000-х годов, и долгое время был известен в городе как "канава". О намерениях его реконструировать городские власти заявили в 2020 году. Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на сумму более 196 млн. грн.

Но в сентябре 2022 года управление капитального строительства Одесского горсовета и компания-подрядчик "Ростдорстрой" расторгли договор на капремонт улицы из-за военного положения и невозможности выполнения работ. Как отмечается на странице тендера в Prozorro, работы выполнили на 157 млн грн. В октябре 2022 года горсовет снова объявил тендер на капремонт Деволановского спуска. Работы оценили более чем в 61 млн грн, соглашение подписали с тем же подрядчиком.

В ноябре 2023 года мэрия объявила третий тендер на ремонт поверхностного водоотвода с восстановлением дорожного покрытия. Уже в этом году на работы дополнительно было выделено еще более 15 млн. человек.

Больше о работах на Деволановском спуске читайте в нашем материале.

Также в Одесской области объявили тендер на ремонт канализации за 80 млн грн.