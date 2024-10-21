В Одесской области чиновники покупают конфеты за полмиллиона гривен

Шоколадные конфеты в коробке. Фото: иллюстративное/freepik

Управление образования, молодежи, спорта и культуры исполкома Березовского горсовета объявило тендер на закупку наборов конфет. Речь идет о сладости, которая будет раздаваться школьникам до Нового года. За их ведомство готово заплатить 595,9 тыс. грн.

Об этом журналисты Новости.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Речь идет о двух наборах конфет – 1515 штук в первом и 450 штук во втором. Согласно тендерной документации, преимущественно это конфеты "Рошен", а также "Конти", "АВК" и "Лукас". Получить их учреждение должно до 29 ноября.

Сам аукцион пройдет 28 октября. Отметим, что уже на уровне подготовки выявились незначительные нарушения. Выяснилось, что заказчик неверно указал номенклатуру продукта.

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