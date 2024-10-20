Тендер на будівництво сховища в дитячому садку Одеської області

Дитячий садок "Сонечко" в селі Першотравневе. Фото: pershotravneve-sonechko.dytsadok.

Відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеської області оголосив тендер на будівництво укриття у дитячому садку "Сонечко" в селі Першотравневе. Вартість сховища оцінили в понад 75 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

В документах вказано, що планують побудувати сховище з протирадіаційним укриттям. Очікувана вартість проєкту становить 75 326 440 гривень. Фінансування відбуватиметься коштом державного та місцевого бюджету. Аукціон буде проведено 4 листопада у форматі відкритих торгів з особливостями. На будівництво укриття у підрядника буде понад два роки, здати об'єкт він має до 1 вересня 2027.

Що планують зробити

За тендерною документацією, йдеться не просто про сховище, в якому повністю автономно люди можуть перебувати до 48 годин завдяки системам життєзабезпечення. Його зведуть з "нуля". Також передбачено захист від:

дії іонізуючого випромінювання від радіоактивного забруднення;

дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження;

дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;

проникнення уламками засобів звичайного ураження;

дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.

Нагадаємо, на Одещині поліція розслідує випадок жорстокого побиття між двома студентами коледжу в укритті. Також під Одесою збудують протирадіаційне укриття за 117 млн грн.