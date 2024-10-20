Тендер на строительство хранилища в детском саду Одесской области

Детский сад "Солнышко" в селе Первомайское. Фото: pershotravneve-sonechko.dytsadok.

Отдел образования, молодежи и спорта Вызырского сельского совета Одесской области объявил тендер на строительство укрытия в детском саду "Солнышко" в селе Первомайское. Стоимость хранилища оценили более чем в 75 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

В документах указано, что планируется построить хранилище с противорадиационным укрытием. Ожидаемая стоимость проекта составляет 75326440 гривен. Финансирование будет происходить на средства государственного и местного бюджета. Аукцион пройдет 4 ноября в формате открытых торгов с особенностями. На строительство укрытия у подрядчика будет более двух лет, сдать объект он должен до 1 сентября 2027 года.

Что планируют сделать

По тендерной документации речь идет не просто о хранилище, в котором полностью автономно люди могут находиться до 48 часов благодаря системам жизнеобеспечения. Его построят с "нуля". Также предусмотрена защита от:

действия ионизирующего излучения от радиоактивного загрязнения;

действия воздушной ударной волны от побочного действия оружия массового поражения;

действия воздушной ударной волны при применении обычных способов поражения;

проникновение обломками средств обычного поражения;

действии высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Напомним, в Одесской области полиция расследует случай жестокого избиения между двумя студентами колледжа в укрытии. Также под Одессой будет построено противорадиационное укрытие за 117 млн грн.