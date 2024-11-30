Сладости для детей: в Одесской области закупят на 700 тыс. грн подарков

Женщина с ребенком выбирает конфеты. Фото иллюстративное: УНИАН

Усатовский сельский совет, что на Одесчине объявил тендер на закупку детских сладостей на новогодние праздники. На конфеты хотят потратить 700 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Уведомления об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о закупке новогодних подарков

Усатовский сельсовет Одесского района Одесской области планирует купить сладости, содержащие какао, шоколад и сахарные кондитерские изделия. Отметим, что потратить на них хотят 700 тысяч гривен из местного бюджета. Срок снабжения товаров до 12 декабря. Количество свертков и общий вес не уточняется.

Конфеты для новогодних подарков

Согласно документам, всего планируют купить 2800 штук конфет. Подарки должны быть упакованы в картонные коробки и весить 700 г каждый. Также в пакете будет до 25 видов разных конфет.

Требования к закупкам. Фото: скриншот

Напомним, Управление образования, молодежи, спорта и культуры исполкома Березовского горсовета планирует заплатить 595,9 тыс. грн за новогодние подарки. Кроме того, мы писали, что КП "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания" на 936 тыс. грн хочет "напилить" деревьев на одесских кладбищах.