Украина получает 52 млн евро на развитие транспортных проектов

ЧП Рени-Джурджулешть. Фото иллюстративное: Радио.Свобода

Евросоюз предоставит Украине грант на реализацию четырех проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и безопасность судоходства. Среди ключевых направлений — усовершенствование пограничных пунктов пропуска и запуск речной информационной системы на Дунае.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

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Сообщение министерства. Фото: скриншот

Сообщение министерства. Фото: скриншот

Реконструкция ПП

В рамках программы ЕС страна получит 52 миллиона евро на развитие транспортной инфраструктуры. Один из ключевых проектов — "Организация транспортных потоков с целью повышения пропускной способности инфраструктуры, безопасности и эффективности услуг по пересечению границы на общей дороге Румыния-Молдова-Украина ЧП Галац/Джурджулешть/Рени". Он создан в сотрудничестве с молдавскими и румынскими партнерами. Реализация обеспечит непрерывное движение между пунктами пропуска и повысит их эффективность.

Речная система на Дунае

Второе важное направление — "Украинская речная информационная служба на р. Дунай — УкрРИС". Проект предполагает создание современной речной информационной системы, интегрированной с международными платформами EuRIS и CEERIS. Это повысит уровень безопасности судоходства на Дунае и позволит обеспечить гармонизированные информационные услуги для судов.

Напомним, в поселке Лески Одесского района запланировано строительство новой пешеходной дорожки более трех миллионов. Также люди, желающие повысить свои профессиональные навыки или найти новую работу, но не имеющие денег на обучение, могут принять участие в грантовом конкурсе для получения финансовой помощи.