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Выезд за границу сегодня — какая ситуация на КПП Одесчины

18 января 2025 09:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 18 января, на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные заторы, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области образовались длинные очереди. Водителям, путешествующим в Молдову и Румынию придется задержаться на несколько часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы до Молдовы

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 2
Заторы до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Староказачье — Тудора"

Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 3
Заторы на пункте пропуска "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Заторы до Румынии

На ближайшем к Румынии паромном переходе  пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 1
Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на подъезде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 4
Заторы на пункте пропуска "Рени — Джурджулешты". Фото: скриншот

Напомним, Молдова изменила правила въезда на свою территорию. Теперь требуется ТО автомобиля. Также переправу "Орловка — Исакча" модернизируют, чтобы через нее могли проходить не только пассажирские, но и торговые суда.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди очереди на границе

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