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Молдова змінила правила в'їзду — що потрібно знати одеситам

16 січня 2025 12:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Перетин кордону з Молдовою на Одещині — нові правила
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Правила в'їзду до Молдови змінилися. Відтепер водії не зможуть потрапити до країни без документів про техогляд автівки.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у четвер, 16 січня.

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Що змінилося

Нове правило, яке набуло чинності в Молдові, зобов'язує водіїв мати при собі діючий сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Без нього прикордонники відмовлять у пропуску на територію країни.

Які ще документи потрібні

Між Україною та Молдовою встановлений безвізовий режим. Отож для перетину кордону достатньо мати при собі дійсний закордонний паспорт, а також дотримуватися митних правил перевезення товарів.  

До Молдови не можна ввозити наркотики, токсичні та радіоактивні речовини, зброю, хімікати, рецептурні лікарські препарати, а також культурні цінності та антикварні речі. Під забороною також м'ясо (у тому числі консерви), молочка, насіння та саджанці дерев.

Нагадаємо, незабаром набудуть чинності нові правила перетину кордону у Шенгенській зоні та Євросоюзі. Також ми писали про зміни у порядку виїзду за кордон для автомобілістів.

Одеса Молдова кордон подорож авто

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