Пересечение границы с Молдовой в Одесской области - новые правила

Пункт пропуска на границе с Молдовой. Фото: ГПСУ

Правила въезда в Молдову изменились. Отныне водители не смогут попасть в страну без документов о техосмотре автомобиля.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины в четверг, 16 января.

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Что изменилось

Новое правило, которое вступило в силу в Молдове, обязывает водителей иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства. Без него пограничники откажут в пропуске на территорию страны.

Какие еще документы нужны

Между Украиной и Молдовой установлен безвизовый режим. Поэтому для пересечения границы достаточно иметь при себе действительный загранпаспорт, а также соблюдать таможенные правила перевозки товаров.

В Молдову нельзя ввозить наркотики, токсичные и радиоактивные вещества, оружие, химикаты, рецептурные лекарственные препараты, а также культурные ценности и антикварные вещи. Под запретом также мясо (в том числе консервы), молочка, семена и саженцы деревьев.

Напомним, вскоре вступят в силу новые правила пересечения границы в Шенгенской зоне и Евросоюзе. Также мы писали об изменениях в порядке выезда за границу для автомобилистов.