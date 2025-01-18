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Добраться в Румынию из Одессы будет легче — почему

18 января 2025 11:19
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Завершается ремонт моста через канал Кофа
Мост через канал Кофа. Фото: Олег Кипер/Telegram
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На юге Одесской области завершается ремонт моста через канал Кофа, имеющий стратегическое значение для области. Обновленная дорога значительно сократит время путешествия в Румынию и улучшит условия жизни для четырех громад региона.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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По его словам, ремонт автомобильной дороги Т-1607, которая годами была в аварийном состоянии, близится к завершению. Эта дорога проходит через канал Кофа, где построен новый стратегически важный мост.

"Движение по этой дороге соединяет Измаильский и Килийский порты и имеет весомое значение для четырех общин района. Годами дорога Т-1607 была фактически непроездной", — написал Олег Кипер.

Благодаря восстановлению дороги маршрут между Измаилом и Килией сократится со 120 км до 45 км. Обновленная инфраструктура обеспечит быстрый доступ экстренных служб, удобство перевозки детей в школы и существенную экономию горючего для жителей. Логистика между портами также станет значительно эффективнее, что будет способствовать развитию экономики региона.

Что известно о мосте

Мост через канал Кофа, построенный в 60-х годах прошлого столетия, был перекрыт в 2021 году из-за аварийного состояния. Он является важным стратегическим сооружением на юге Одесской области. Мост начали ремонтировать в конце 2023 года.

Мост через канал Кофа в Одесской области до ремонта
Мост в Одесской области до ремонта. Фото: traffic.od

Напомним, сегодня на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области образовались длинные очереди. Также мы писали, что для путешествия в Молдову и Румынию нужно иметь документы о техническом состоянии автомобиля.

Одесса мост ремонт дороги Одесская область Новости Одессы

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