Вулицю Єнісейську в Одесі перейменували

Вказівник з назвами вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі вулицю Єнісейську, що розташовується в Київському районі, офіційно перейменували на честь Юрія Коваленка. Він був відомим художником та викладачем Одеського художнього училища.

Про це у неділю, 19 січня, повідомили в Одеській міській раді.

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За інформацією міськради, це рішення було ухвалено з метою увічнення пам'яті митця, який став невіддільною частиною культури міста. Юрій Коваленко, який відомий своєю здатністю перетворювати звичайні сюжети на піднесені, кольорові святкові картини, став символом радості та кольорової яскравості. Його твори наповнені фольклорними мотивами та гумором. У своїй роботі художник прагнув створити свято для кожного, що було особливо цінно в непрості часи.

Вулиця Юрія Коваленка в Одесі. Фото: скриншот з google maps

На фасаді будинку, де Коваленко жив на Тираспольській, 24, встановлено меморіальну дошку, що нагадує одеситам і гостям міста про цього видатного митця. Тепер вулиця, що має його ім'я, є ще одним місцем пам'яті про художника та його величезний внесок у культурну спадщину Одеси.

Нагадаємо, в Одесі з’явилася вулиця імені Абби Глаубермана. Також ми писали, що в Одеській області планують змінити назви вісьмох судів.