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На Одещині перейменують вісім судів — нові назви

14 січня 2025 19:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині перейменують вісім судів, які саме
Один ыз судів на Одещині, який підлягає перейменуванню. Фото: sud
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області планують змінити назви вісьмох судів. Їхні найменування хочуть привести у відповідність до нових імен територіальних одиниць, в яких вони працюють. За відповідний законопроєкт проголосувала Верховна Рада. 

Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

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Що зміниться

Загалом по Україні перейменують 103 місцевих суди. Серед них в Одеській області:

  • Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд;
  • Южненський міський суд на Південнівський міський суд; 
  • Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд;
  • Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд;
  • Комінтернівський районний на Доброславський районний суд; 
  • Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд;
  • Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси;
  • Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси.

Перейменування на Одещині

Нагадаємо, в Одесі тривають суперечки щодо назв міських вулиць. Зокрема, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, який підписав розпорядження про перейменування, згодом заявив, що місцеві громади зможуть повернути історичні імена. Водночас мер Одеси Геннадій Труханов впевнений, що прибрання з карти міста імен видатних письменників може негативно відбитися на туристичній привабливості.

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