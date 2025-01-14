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В Одесской области переименуют восемь судов — новые названия

14 января 2025 19:43
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области переименуют восемь судов, какие именно
Один из судов в Одесской области, который подлежит переименованию. Фото: sud
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области планируют изменить названия восьми судов. Их наименования хотят привести в соответствие с новыми именами территориальных единиц, в которых они работают. За соответствующий законопроект проголосовала Верховная Рада.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

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Всего по Украине переименуют 103 местных суда. Среди них в Одесской области:

  • Ильичевский городской суд в Черноморский городской суд;
  • Южненский городской суд в Пивденновский городской суд;
  • Котовский горрайонный суд в Подольский горрайонный суд;
  • Красноокнянский районный суд в Окнянский районный суд;
  • Коминтерновский районный в Доброславский районный суд;
  • Фрунзовский районный суд в Захаровский районный суд;
  • Малиновский районный суд города Одессы в Хаджибейский районный суд города Одессы;
  • Суворовский районный суд города Одессы в Пересыпский районный суд города Одессы.

Переименования в Одесской области

Напомним, в Одессе продолжаются споры относительно названий городских улиц. В частности, начальник Одесской ОГА Олег Кипер, подписавший распоряжение о переименовании, впоследствии заявил, что местные громады смогут вернуть исторические имена. В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов уверен, что если убрать с карты города имена выдающихся писателей, то это может негативно отразиться на туристической привлекательности.

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