В Одесской области переименуют восемь судов, какие именно

В Одесской области переименуют восемь судов — новые названия
В Одесской области планируют изменить названия восьми судов. Их наименования хотят привести в соответствие с новыми именами территориальных единиц, в которых они работают. За соответствующий законопроект проголосовала Верховная Рада.
Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко.
Что изменится
Всего по Украине переименуют 103 местных суда. Среди них в Одесской области:
- Ильичевский городской суд в Черноморский городской суд;
- Южненский городской суд в Пивденновский городской суд;
- Котовский горрайонный суд в Подольский горрайонный суд;
- Красноокнянский районный суд в Окнянский районный суд;
- Коминтерновский районный в Доброславский районный суд;
- Фрунзовский районный суд в Захаровский районный суд;
- Малиновский районный суд города Одессы в Хаджибейский районный суд города Одессы;
- Суворовский районный суд города Одессы в Пересыпский районный суд города Одессы.
Переименования в Одесской области
Напомним, в Одессе продолжаются споры относительно названий городских улиц. В частности, начальник Одесской ОГА Олег Кипер, подписавший распоряжение о переименовании, впоследствии заявил, что местные громады смогут вернуть исторические имена. В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов уверен, что если убрать с карты города имена выдающихся писателей, то это может негативно отразиться на туристической привлекательности.
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