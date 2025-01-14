В Одесской области переименуют восемь судов, какие именно

Один из судов в Одесской области, который подлежит переименованию. Фото: sud

В Одесской области планируют изменить названия восьми судов. Их наименования хотят привести в соответствие с новыми именами территориальных единиц, в которых они работают. За соответствующий законопроект проголосовала Верховная Рада.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

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Всего по Украине переименуют 103 местных суда. Среди них в Одесской области:

Ильичевский городской суд в Черноморский городской суд;

Южненский городской суд в Пивденновский городской суд;

Котовский горрайонный суд в Подольский горрайонный суд;

Красноокнянский районный суд в Окнянский районный суд;

Коминтерновский районный в Доброславский районный суд;

Фрунзовский районный суд в Захаровский районный суд;

Малиновский районный суд города Одессы в Хаджибейский районный суд города Одессы;

Суворовский районный суд города Одессы в Пересыпский районный суд города Одессы.

Переименования в Одесской области

Напомним, в Одессе продолжаются споры относительно названий городских улиц. В частности, начальник Одесской ОГА Олег Кипер, подписавший распоряжение о переименовании, впоследствии заявил, что местные громады смогут вернуть исторические имена. В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов уверен, что если убрать с карты города имена выдающихся писателей, то это может негативно отразиться на туристической привлекательности.