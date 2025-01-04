Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кіпер заявив, що громади можуть повертати історичні назви вулицям arrow

Кіпер заявив, що громади можуть повертати історичні назви вулицям

4 січня 2025 13:39
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Кіпер про перейменування: "Не проти Пушкіна, але важливіші герої сьогодні"
Очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Олег Кіпер висловився щодо дискусій навколо перейменувань. Він зазначив, що  підтримує назви на честь героїв сучасності, але нічого немає й проти історичних літературних діячів.

Про це очільник Одеської обласної військової адміністрації заявив у коментарі "Суспільному".

Читайте також:

Кіпер про перейменування на Одещині

Олег Кіпер каже, що не має нічого проти Пушкіна чи інших авторів, але наголосив, що сьогодні важливі інші герої, які віддали своє життя за Україну.

"Я не проти ні Пушкіна, я не проти будь-якого іншого автора чи діяча. Вони мають бути в музеях, в бібліотеках, і ніхто не забороняє людям читати їхні твори. Але сьогодні є інші герої, які поклали своє життя, щоб ми мали можливість жити вільно, ходити в теплих кабінетах, сидіти на нарадах, розв'язувати проблеми", — сказав очільник ОВА.

Він додав, що такі зміни в назвах важливі, адже це не тільки питання політики, а й неповаги до тих, хто сьогодні бореться на фронті. За його словами, це є частиною процесу зміни ідентичності країни, яка має враховувати нові реалії.

"Я не маю нічого проти змін, якщо хтось вважає, що потрібно повернути старі назви. Я визнаю свої помилки, але я прийняв рішення на законних підставах", — зазначив Кіпер.

Олег Кіпер також уточнив, що, згідно з новим законодавством, кожна громада має право переглядати питання перейменувань у робочому порядку.

Нагадаємо, у Львові перейменували вулицю Технічну на честь мовознавиці Ірини Фаріон. Також Геннадій Труханов впевнений, що перейменування вулиць впливає на привабливість Одеси.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси Олег Кіпер перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Робота в медицині — яка конкуренція та середні зарплати

14:26 Росія виводить у Чорне море споряджені ракетоносії — монітори

14:21 В Угорщині відреагували на відсутність запрошення від Польщі

14:10 Одещина блокує російську пропаганду біля кордону з Придністров’ям

14:10 На Харківщині в суді покарали чоловіка за бійку в гуртожитку

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 Блінкен сказав, хто заборонив Путіну вдарити "ядеркою" по Україні

13:53 Трамп незадоволений через інавгурацію в час національного трауру

13:40 Україну скують ожеледиця та морози — прогноз погоди на завтра

13:39 Кіпер заявив, що громади можуть повертати історичні назви вулицям

13:39 Парад планет та Вовчий Місяць — календар космічних явищ на січень

14:30 Робота в медицині — яка конкуренція та середні зарплати

14:26 Росія виводить у Чорне море споряджені ракетоносії — монітори

14:21 В Угорщині відреагували на відсутність запрошення від Польщі

14:10 Одещина блокує російську пропаганду біля кордону з Придністров’ям

14:10 На Харківщині в суді покарали чоловіка за бійку в гуртожитку

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 Блінкен сказав, хто заборонив Путіну вдарити "ядеркою" по Україні

13:53 Трамп незадоволений через інавгурацію в час національного трауру

13:40 Україну скують ожеледиця та морози — прогноз погоди на завтра

13:39 Кіпер заявив, що громади можуть повертати історичні назви вулицям

13:39 Парад планет та Вовчий Місяць — календар космічних явищ на січень

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році