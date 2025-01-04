Кіпер про перейменування: "Не проти Пушкіна, але важливіші герої сьогодні"

Очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Олег Кіпер висловився щодо дискусій навколо перейменувань. Він зазначив, що підтримує назви на честь героїв сучасності, але нічого немає й проти історичних літературних діячів.

Про це очільник Одеської обласної військової адміністрації заявив у коментарі "Суспільному".

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Олег Кіпер каже, що не має нічого проти Пушкіна чи інших авторів, але наголосив, що сьогодні важливі інші герої, які віддали своє життя за Україну.

"Я не проти ні Пушкіна, я не проти будь-якого іншого автора чи діяча. Вони мають бути в музеях, в бібліотеках, і ніхто не забороняє людям читати їхні твори. Але сьогодні є інші герої, які поклали своє життя, щоб ми мали можливість жити вільно, ходити в теплих кабінетах, сидіти на нарадах, розв'язувати проблеми", — сказав очільник ОВА.

Він додав, що такі зміни в назвах важливі, адже це не тільки питання політики, а й неповаги до тих, хто сьогодні бореться на фронті. За його словами, це є частиною процесу зміни ідентичності країни, яка має враховувати нові реалії.

"Я не маю нічого проти змін, якщо хтось вважає, що потрібно повернути старі назви. Я визнаю свої помилки, але я прийняв рішення на законних підставах", — зазначив Кіпер.

Олег Кіпер також уточнив, що, згідно з новим законодавством, кожна громада має право переглядати питання перейменувань у робочому порядку.

Нагадаємо, у Львові перейменували вулицю Технічну на честь мовознавиці Ірини Фаріон. Також Геннадій Труханов впевнений, що перейменування вулиць впливає на привабливість Одеси.