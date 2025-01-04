Кипер о переименовании: "Не против Пушкина, но важнее герои сегодня"

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Олег Кипер высказался относительно дискуссий вокруг переименований. Он отметил, что поддерживает названия в честь героев современности, но ничего не имеет и против исторических литературных деятелей.

Об этом глава Одесской областной военной администрации заявил в комментарии "Суспільному".

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Олег Кипер говорит, что не имеет ничего против Пушкина или других авторов, но подчеркнул, что сегодня важны другие герои, которые отдали свою жизнь за Украину.

"Я не против Пушкина, я не против любого другого автора или деятеля. Они должны быть в музеях, в библиотеках, и никто не запрещает людям читать их произведения. Но сегодня есть другие герои, которые положили свою жизнь, чтобы мы имели возможность жить свободно, ходить в теплых кабинетах, сидеть на совещаниях, решать проблемы", — сказал глава ОВА.

Он добавил, что такие изменения в названиях важны, ведь это не только вопрос политики, но и неуважения к тем, кто сегодня борется на фронте. По его словам, это является частью процесса изменения идентичности страны, которая должна учитывать новые реалии.

"Я не имею ничего против изменений, если кто-то считает, что нужно вернуть старые названия. Я признаю свои ошибки, но я принял решение на законных основаниях", — отметил Кипер.

Олег Кипер также уточнил, что, согласно новому законодательству, каждая громада имеет право пересматривать вопросы переименований в рабочем порядке.

Напомним, во Львове переименовали улицу Техническую в честь языковеда Ирины Фарион. Также Геннадий Труханов уверен, что переименование улиц влияет на привлекательность Одессы.