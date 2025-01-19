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Переименование в Одессе — какая улица получила новое название

19 января 2025 13:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Улицу Енисейскую в Одессе переименовали
Указатель с названиями улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе улицу Енисейскую, располагающуюся в Киевском районе, официально переименовали в честь Юрия Коваленко. Он был известным художником и преподавателем Одесского художественного училища.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Одесском городском совете.

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По информации горсовета, это решение было принято с целью увековечения памяти художника, который стал неотъемлемой частью культуры города. Юрий Коваленко, который известен своей способностью превращать обычные сюжеты в возвышенные, цветные праздничные картины, стал символом радости и цветной яркости. Его произведения наполнены фольклорными мотивами и юмором. В своей работе художник стремился создать праздник для каждого, что было особенно ценно в непростые времена.

Переименование в Одессе - какая улица получила новое название - фото 1
Улица Юрия Коваленко в Одессе. Фото: скриншот с google maps

На фасаде дома, где Коваленко жил на Тираспольской, 24, установлена мемориальная доска, напоминающая одесситам и гостям города об этом выдающемся художнике. Теперь улица, носящая его имя, является еще одним местом памяти о художнике и его огромном вкладе в культурное наследие Одессы.

Напомним, в Одессе появилась улица имени Аббы Глаубермана. Также мы писали, что в Одесской области планируют изменить названия восьми судов.

Одесса Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования

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