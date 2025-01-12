Вулицю Державіна в Одесі перейменували на честь Абби Глаубермана

В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме
У Пересипському районі Одеси з’явилася вулиця імені Абби Глаубермана. На честь видатного фізика та педагога перейменували вулицю Державіна.
Про це у неділю, 12 січня, повідомили в Одеській міській раді.
Вулицю Державіна в Одесі перейменували
Абба Глауберман народився у Варшаві, але вже у 1918 році його родина переїхала в Одесу. У 1939 році Глауберман закінчив фізико-математичний факультет Одеського університету, де продовжив працювати й навчатися в аспірантурі. Проте війна змінила його життя: він служив у стрілецькій дивізії, потрапив у полон, але, видавши себе за турка, зміг врятуватися. Вистрибнувши з ешелону, Абба приєднався до партизанського загону, де очолив відділення розвідки.
Після війни Абба Глауберман повернувся до науки. У 1966 році він очолив Науково-дослідний інститут фізики Одеського університету. У 1974 році професор пішов із життя, залишивши по собі величезний спадок у науці та культурі. У 2017 році, до 100-річчя від дня народження Глаубермана, на будівлі університету було встановлено меморіальну дошку.
Нагадаємо, Кіпер висловився про долю одеських пам'ятників та вулиць. Також в Одесі Магнітогорський провулок офіційно перейменували на честь народного художника України Адольфа Лози.
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