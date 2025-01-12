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В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме

12 січня 2025 13:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вулицю Державіна в Одесі перейменували на честь Абби Глаубермана
Вказівник з назвами вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Пересипському районі Одеси з’явилася вулиця імені Абби Глаубермана. На честь видатного фізика та педагога перейменували вулицю Державіна. 

Про це у неділю, 12 січня, повідомили в Одеській міській раді.

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Абба Глауберман під час роботи. Фото: ОМР

Вулицю Державіна в Одесі перейменували 

Абба Глауберман народився у Варшаві, але вже у 1918 році його родина переїхала в Одесу. У 1939 році Глауберман закінчив фізико-математичний факультет Одеського університету, де продовжив працювати й навчатися в аспірантурі. Проте війна змінила його життя: він служив у стрілецькій дивізії, потрапив у полон, але, видавши себе за турка, зміг врятуватися. Вистрибнувши з ешелону, Абба приєднався до партизанського загону, де очолив відділення розвідки. 

Після війни Абба Глауберман повернувся до науки. У 1966 році він очолив Науково-дослідний інститут фізики Одеського університету. У 1974 році професор пішов із життя, залишивши по собі величезний спадок у науці та культурі. У 2017 році, до 100-річчя від дня народження Глаубермана, на будівлі університету було встановлено меморіальну дошку. 

В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме - фото 2
Меморіальна дошка на будівлі університету. Фото: ОМР
В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме - фото 1
Вулиця Абби Глаубермана в Одесі. Фото: скриншот з google maps

Нагадаємо, Кіпер висловився про долю одеських пам'ятників та вулиць. Також в Одесі Магнітогорський провулок офіційно перейменували на честь народного художника України Адольфа Лози.

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування

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