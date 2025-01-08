В Одесі не будуть переглядати рішення про знесення пам'ятників і перейменування вулиць

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Перегляду рішення про перейменування вулиць та демонтаж пам'ятників в Одесі не буде. Будь-які розмови на цю тему є виключно політичними спекуляціями.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Торгу не буде

За словами очільника області, рішення про деколонізацію було ухвалене відповідно до закону й тому не може бути переглянуте. У цьому питанні "має поставитися крапка", зазначив він.

"Сьогодні нові часи. У нас є нові герої. Нікому не заборонено читати будь-яких авторів у бібліотеках мовою оригіналу. Нікому не заборонено ходити до музею, куди ці пам'ятники підуть, любуватися. Але іншого не буде. Є закон, по цих питаннях торгу не має бути", — наголосив Олег Кіпер.

Начальник ОВА нагадав, що Росія двісті років нав'язувала ідею, буцімто Одеса — російське місто й не має відношення до України. Події останніх років довели, що це не так.

"Вони там завжди рахували, що ми маємо до них відношення. Як показала війна, Одеса — не російське місто і ніколи ним не було", — сказав Олег Кіпер.

Нагадаємо, Одеська міськрада уклала договори на демонтаж семи пам'ятників у місті. Серед них, зокрема, статуя Пушкіна біля музею його імені та бюст маршала Малиновського на розі Преображенської та Софіївської. Також ми повідомляли, що, за словами мера Одеси Геннадія Труханова, перейменування та знесення шкодять туристичній привабливості міста.