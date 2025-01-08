В Одессе не будут пересматривать решения о сносе памятников и переименовании улиц

Торгов не будет — Кипер о судьбе одесских памятников и улиц
Пересмотра решения о переименовании улиц и демонтаже памятников в Одессе не будет. Любые разговоры на эту тему являются исключительно политическими спекуляциями.
Об этом в эфире Новини.LIVE заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Торга не будет
По словам главы области, решение о деколонизации было принято в соответствии с законом и поэтому не может быть пересмотрено. В этом вопросе "должна быть поставлена точка", отметил он.
"Сегодня новые времена. У нас есть новые герои. Никому не запрещено читать любых авторов в библиотеках на языке оригинала. Никому не запрещено ходить в музей, куда эти памятники пойдут, любоваться. Но другого не будет. Есть закон, по этим вопросам торга не должно быть", — подчеркнул Олег Кипер.
Начальник ОГА напомнил, что Россия двести лет навязывала идею, будто Одесса — российский город и не имеет отношения к Украине. События последних лет доказали, что это не так.
"Они там всегда считали, что мы имеем к ним отношение. Как показала война, Одесса — не российский город и никогда им не был", — сказал Олег Кипер.
Напомним, Одесский горсовет заключил договоры на демонтаж семи памятников в городе. Среди них, в частности, статуя Пушкина возле музея его имени и бюст маршала Малиновского на углу Преображенской и Софиевской. Также мы сообщали, что, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, переименование и снос вредят туристической привлекательности города.
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