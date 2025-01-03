Які пам'ятники в Одесі знесуть першими

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Telegram

Управління капітального будівництва Одеської міської ради уклало договори про створення проєктів демонтажу російських та радянських пам'ятників. Поки йдеться не про саме знесення, а тільки про розробку необхідних креслень і документації.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошень на платформі Prozorro.

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Перелік пам'ятників

Договори укладені щодо таких об'єктів:

бюст маршала Родіона Малиновського на розі вулиць Преображенської та Софіївської;

пам'ятник льотчику Валерію Чкалову на Французькому бульварі;

Стіна Чекістів на розі вулиць Мечникова та Болгарської;

пам'ятник Олександру Пушкіну біля присвяченого йому музею на вулиці Італійській (колишня Пушкінська);

пам'ятник комсомольцям Одещини у сквері на вулиці Старопортофранківській;

пам'ятник партизанці Зої Космодем'янській на вулиці Мускатній;

пам'ятник інженеру у галузі ракетно-космічної техніки Валентину Глушку на проспекті Князя Ярослава Мудрого (колишній Академіка Глушка).

Кому і скільки заплатять

Розробкою проєктів займатиметься Одеська державна академія будівництва архітектури. Її фахівці мають обстежити технічний стан пам'ятників й скласти необхідну документацію для їхнього демонтажу, в тому числі кошторис. За це академія отримає близько 289 тис. грн. Завершити роботу необхідно до 30 червня.

Нагадаємо, виділити кошти на розробку проєктів знесення пам'ятників вирішила сесія Одеської міськради 4 грудня минулого року. Йдеться про одинадцять монументів.

Як ми повідомляли, в останній день року в Одесі демонтували пам'ятник Володимиру Висоцькому.