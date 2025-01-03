Какие памятники в Одессе снесут первыми

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Telegram

Управление капитального строительства Одесского городского совета заключило договоры на создание проектов демонтажа российских и советских памятников. Пока речь идет не о самом сносе, а только о разработке необходимых чертежей и документации.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявлений на платформе Prozorro.

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Список памятников

Договоры заключены по таким объектам:

бюст маршала Родиона Малиновского на пересечении улиц Преображенской и Софиевской;

памятник летчику Валерию Чкалову на Французском бульваре;

Стена Чекистов на пересечении улиц Мечникова и Болгарской;

памятник Александру Пушкину возле посвященного ему музея на улице Итальянской (бывшая Пушкинская);

памятник комсомольцам Одесчины в сквере по улице Старопортофранковской;

памятник партизанке Зое Космодемьянской на улице Мускатной;

памятник инженеру в области ракетно-космической техники Валентину Глушко по проспекту Князя Ярослава Мудрого (бывший Академика Глушко).

Кому и сколько заплатят

Разработкой проектов будет заниматься Одесская государственная академия строительства архитектуры. Ее специалисты должны обследовать техническое состояние памятников и составить необходимую документацию для их демонтажа, в том числе смету. За это академия получит около 289 тыс. грн. Завершить работу нужно до 30 июня.

Напомним, выделить средства на разработку проектов сноса памятников решила сессия Одесского горсовета 4 декабря прошлого года. Речь идет об одиннадцати монументах.

Как мы сообщали, в последний день года в Одессе был демонтирован памятник Владимиру Высоцкому.