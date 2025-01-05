В Одесі перейменували провулок Магнітогорський

Провулок Адольфа Лози в Одесі. Фото: google maps

В Одесі Магнітогорський провулок офіційно перейменували на честь народного художника України Адольфа Лози. Митець, чиї картини прославили Одесу далеко за її межами, залишив багату художню та літературну спадщину.

Про це у неділю, 5 січня, повідомили в Одеській міській раді.

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Як повідомляють у міськраді, Адольф Лоза народився у Маріуполі в 1931 році. Він випускник Одеського художнього училища імені М. Б. Грекова. У своїх роботах художник поєднав традиції таких майстрів, як Костанді та Нілус, і створив сотні унікальних полотен.

Творчість Адольфа Лози

Картини митця в основному наповнені теплом і сонцем. Головні герої його робіт — це рибальські човни, стрімкі береги та морський прибій. У пізні роки митець звернувся до міфологічних і біблійних тем, розширюючи межі своєї творчості. Він також мав талант прозаїка, залишивши після себе щоденники й записки, зібрані у книзі "Записки художника". Роботи художника нині зберігаються у провідних музеях України, Канади, США, Японії та багатьох інших країн.

Нагадаємо, Кіпер заявив, що підтримує назви на честь героїв сучасності, але нічого немає й проти історичних літературних діячів. Також Геннадій Труханов впевнений, що перейменування вулиць впливає на привабливість Одеси.