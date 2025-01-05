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В Одессе переулок переименовали в честь художника Адольфа Лозы

5 января 2025 13:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе переименовали переулок Магнитогорский
Переулок Адольфа Лозы в Одессе. Фото: google maps
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе Магнитогорский переулок официально переименовали в честь народного художника Украины Адольфа Лозы. Художник, чьи картины прославили Одессу далеко за ее пределами, оставил богатое художественное и литературное наследие.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Одесском городском совете.

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Как сообщают в горсовете, Адольф Лоза родился в Мариуполе в 1931 году. Он выпускник Одесского художественного училища имени М. Б. Грекова. В своих работах художник соединил традиции таких мастеров, как Костанди и Нилус, и создал сотни уникальных полотен.

Творчество Адольфа Лозы

Картины художника в основном наполнены теплом и солнцем. Главные герои его работ — это рыбацкие лодки, стремительные берега и морской прибой. В поздние годы художник обратился к мифологическим и библейским темам, расширяя границы своего творчества. Он также обладал талантом прозаика, оставив после себя дневники и записки, собранные в книге "Записки художника". Работы художника ныне хранятся в ведущих музеях Украины, Канады, США, Японии и многих других стран.

Напомним, Кипер заявил, что поддерживает названия в честь героев современности, но ничего не имеет и против исторических литературных деятелей. Также Геннадий Труханов уверен, что переименование улиц влияет на привлекательность Одессы.

Одесса Одесская область декоммунизация Одесская ОГА Новости Одессы переименования

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