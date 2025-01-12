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В Одессе переименовали еще одну улицу — какую именно

12 января 2025 13:10
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Улицу Державина в Одессе переименовали в честь Аббы Глаубермана
Указатель с названиями улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Пересыпском районе Одессы появилась улица имени Аббы Глаубермана. В честь выдающегося физика и педагога переименовали улицу Державина.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в Одесском городском совете.

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Абба Глауберман во время работы. Фото: ОГС

Улицу Державина в Одессе переименовали

Абба Глауберман родился в Варшаве, но уже в 1918 году его семья переехала в Одессу. В 1939 году Глауберман окончил физико-математический факультет Одесского университета, где продолжил работать и учиться в аспирантуре. Однако война изменила его жизнь: он служил в стрелковой дивизии, попал в плен, но, выдав себя за турка, смог спастись. Выпрыгнув из эшелона, Абба присоединился к партизанскому отряду, где возглавил отделение разведки.

После войны Абба Глауберман вернулся к науке. В 1966 году он возглавил Научно-исследовательский институт физики Одесского университета. В 1974 году профессор ушел из жизни, оставив после себя огромное наследие в науке и культуре. В 2017 году, к 100-летию со дня рождения Глаубермана, на здании университета была установлена мемориальная доска.

В Одессе переименовали еще одну улицу - какую именно - фото 2
Мемориальная доска на здании университета. Фото: ОГС
В Одессе переименовали еще одну улицу - какую именно - фото 1
Улица Аббы Глаубермана в Одессе. Фото: скриншот с google maps

Напомним, Кипер высказался о судьбе одесских памятников и улиц. Также в Одессе Магнитогорский переулок официально переименовали в честь народного художника Украины Адольфа Лозы.

Одесса Одесская область декоммунизация улицы Новости Одессы переименования

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