Реконструкции Ивановского путепровода в Одессе не будет

Ивановский путепровод в Одессе. Фото: ОГС

Суд разорвал правоотношения между управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета и ООО "Автомагистраль-Юг". Договор был заключен на реконструкцию Ивановского путепровода.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Хозяйственного суда Одесской области.

Читайте также:

Детали дела: какие нарушения выявили

В решении говорится, что признал недействительным договор между управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета и ООО "Автомагистраль-Юг", подписанный в июне 2022 года для реконструкции Ивановского путепровода в Одессе на сумму 1,61 млрд грн.

Решение суда основывается на выявленных нарушениях. В частности, заказчик осуществил закупку без предусмотренного бюджетного ассигнования, поскольку в бюджете Одесской городской громады на 2022-2023 годы не было запланировано средств на этот проект.

Также "Автомагистраль-Юг" не предоставила полной информации о наличии материально-технической базы и технологий, что является обязательным квалификационным требованием. Суд установил, что не все работники компании имели необходимый опыт и знания, а разрешительная документация, выданная ТУ Гоструда, оказалась неполной.

Реконструкция Ивановского путепровода

Отметим, что сообщения о разрушении опор моста начали появляться еще в 2020 году. В начале 2021 года во время обследования Ивановского путепровода было установлено, что эксплуатационное состояние моста квалифицируется как опасное. За более 8 500 000 грн мэрия заказала проект реконструкции объекта, а на сам ремонт было необходимо 1 миллиард 600 миллионов гривен. Аукцион на выбор подрядчика провели в апреле 2022 года.

Объявление о проведении аукциона. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе улицу Енисейскую официально переименовали в честь Юрия Коваленко. Также мы писали, что одесситы сегодня остались без света из-за ремонтных работ.